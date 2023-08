POL-K: 230821-1-K Großer Aktionstag zur Verhinderung von Diebstählen aus Handwerker-Fahrzeugen - Einladung zum Pressetermin

Köln (ots) - Mehrere schwer- und und leichtverletzte Insassen in 10 beschädigten Fahrzeugen hat ein Auffahrunfall auf der Opladener Straße in Köln-Deutz am Freitagabend (18. August) gefordert. Neben dem mutmaßlichen Verursacher, einem 28-jährigen Katarer am Steuer eines gemieteten Audi RS Q3, kam auch eine ...

