Polizei Köln

POL-K: 230821-3-K Zeugensuche nach Straßenraub durch mehrere Jugendliche

Köln (ots)

Nach einem Straßenraub am frühen Sonntagmorgen (20. August) am S-Bahnhof "Porz-Wahn" sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Gegen 6 Uhr sollen zwei weibliche und vier männliche Jugendliche einen am Gleis 1 wartenden Kölner (44) geschlagen, getreten und dessen BMX-Rad geraubt haben. Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 18. Rettungskräfte fuhren den 44-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Mehrere Tatzeugen stiegen während des Polizeieinsatzes in eine einfahrende Bahn, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Ermittler des Kriminalkommissariat 14 bitten diese sowie mögliche weitere Zeugen, sich dringend unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.(si/cs)

