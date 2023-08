Polizei Köln

POL-K: 230822-1-K 28-Jähriger am Ebertplatz lebensgefährlich verletzt - Mordkommission

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Dienstagvormittag (22. August) gegen 11.15 Uhr hat ein 28 Jahre alter Mann in Begleitung eines Bekannten (25) in der innerstädtischen U-Bahn-Haltestelle Ebertplatz offenbar bei einer Auseinandersetzung mit einem 34-Jährigen eine lebensgefährliche Stichverletzung erlitten. Polizisten nahmen in Tatortnähe die beiden mutmaßlich Beteiligten fest. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Deren Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Hintergründen dauern an.

Zeugenangaben zufolge war am Gleis 2 ein Streit zwischen den drei Männern eskaliert. Polizisten sperrten das Umfeld des Tatorts ab und leisteten Ersthilfe bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Bilder aus der polizeilichen Videobeobachtung und Überwachungskameras der Kölner Verkehrsbetriebe ermöglichten den Einsatzkräften eine schnelle Identifizierung der Beteiligten. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell