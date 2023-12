Wolfenbüttel (ots) - Täter wirkten in mindestens zwei Fällen auf Weihnachtsbuden ein. Wolfenbüttel, Schloßplatz, Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt, 02.12.2023, 21:00 Uhr-03.12.2023, 10:30 Uhr. In zwei bekannt gewordenen Fällen wirkten die Täter auf die Zugangstüren der Weihnachtsbuden ein und verschafften sich in einem Fall den Zutritt zu dem Verkaufsraum. Hier ...

mehr