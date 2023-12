Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.12.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Täter wirkten in mindestens zwei Fällen auf Weihnachtsbuden ein.

Wolfenbüttel, Schloßplatz, Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt, 02.12.2023, 21:00 Uhr-03.12.2023, 10:30 Uhr.

In zwei bekannt gewordenen Fällen wirkten die Täter auf die Zugangstüren der Weihnachtsbuden ein und verschafften sich in einem Fall den Zutritt zu dem Verkaufsraum. Hier erbeutete die Täterschaft Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Bei der zweiten angegangenen Weihnachtsbude scheiterten die Täter und gelangten nicht in die Räume. Der Gesamtschaden wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell