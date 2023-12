Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.12.2023.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten Pkw.

Salzgitter, Bad, Breslauer Straße, 02.12.2023, 20:00 Uhr-03.12.2023, 16:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft wirkte mittels eines Steines auf eine Fensterscheibe des Gewerbebetriebes ein und gelangten durch das beschädigte Fenster in das Objekt. In den Büroräumen wurde offensichtlich gezielt ein Fahrzeugschlüssel eines Pkw entwendet, der zum Verkauf anstand. Der Wert des entwendeten VW beträgt ca. 17.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu richten.

Unfallverursacherin ermittelt.

Salzgitter, Lebenstedt, Engelnstedter Straße, 03.12.2023, 22:00 Uhr.

Dank Zeugenhinweisen konnte eine 53-jährige Unfallverursacherin ermittelt werden. Die Frau hatte unter dem Einfluss alkoholischer Getränke ein Straßenschild touchiert, welches daraufhin auf einen geparkten Pkw fiel und diesen beschädigte. Die Frau flüchtete von der Unfallstelle. Die Verursacherin konnte schließlich dank der Zeugenhinweise ermittelt und festgestellt werden. Aufgrund ihrer Alkoholisierung veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und stellten ihren Führerschein sicher. Es ist ein Schaden von ca. 6.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell