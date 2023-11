Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Anhängerbrand

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 06.11.2023, hat in Klettgau-Erzingen ein Lkw-Anhänger gebrannt. Durch das beherzte Eingreifen des Fahrers, von Mitarbeitern einer angrenzenden Firma und letztlich der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und der Sachschaden in Grenzen gehalten werden. Gegen 08:10 Uhr hatte der Lkw-Fahrer nahe der Bahngleise angehalten. Beim Aussteigen bemerkte er einen Brand im Bereich eines Reifens an seinem Tieflader. Zunächst gelang es mit vereinten Kräften, die wertvolle geladene Maschine unbeschädigt von Anhänger zu bringen. Nach Löschversuchen mit Feuerlöschern übernahm die angerückte Feuerwehr den abschließenden Löschangriff. Der entstandene Sachschaden am Anhänger liegt bei rund 5000 Euro. Eine technische Ursache im Bereich der Bremsen erscheint als Brandursache wahrscheinlich. Der Tieflader musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Kameraden im Einsatz.

