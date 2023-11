Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Drei Autos kollidieren - ein Fahrer wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.11.2023, gegen 17:30 Uhr, sind in Laufenburg auf der L 154/Waldshuter Straße drei Autos kollidiert. Ein Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Zum Unfall kam es, als ein 61 Jahre alter VW-Fahrer nach links in Richtung Grenze (L 151a) abbog und dabei mit einem entgegenkommenden Citroen zusammenstieß. Im weiteren Verlauf prallte der Citroen noch gegen ein drittes Auto. Der 87 Jahre alte Citroen-Fahrer verletzte sich leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung. Der VW und der Citroen mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 35000 Euro. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell