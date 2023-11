Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Geparktes Auto durch Unbekannten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Einen auf dem Parkplatz eines Möbelhauses ("Braun") in der Hermann-Mitsch-Straße in Freiburg geparkten weinroten Pkw (Mazda CX 5) beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag, 04.11.2023.

Der Unfall ereignete sich vermutlich zwischen 8 und 17.45 Uhr. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er den Schaden fest und fand einen Zettel an der Windschutzscheibe. Darauf war lediglich das Emmendinger Kennzeichen eines Fahrzeugs notiert, welches angeblich den Schaden verursacht habe. Weitere Angaben waren dem Zettel nicht zu entnehmen. Am Pkw entstand Sachschaden im Frontbereich in Höhe von circa 2.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Vorfalls werden mögliche Zeugen, insbesondere der namentlich nicht bekannte Zeuge, welcher den Zettel schrieb, gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100, in Verbindung zu setzen.

