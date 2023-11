POL-FR: Breitnau: Pkw kollidiert nach Überholvorgang mit Mauer

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Lenzkirch] Im Zeitraum zwischen Dienstag, 31.10.2023, ab 17:00 Uhr bis Mittwoch, 01.11.2023, gegen 13:00 Uhr wurde ein abgestellter Pkw auf dem Parkplatz bei einem Kino in Lenzkirch durch eine unbekannte Person beschädigt. Am geparkten Pkw konnten Beschädigungen an der Stoßstange sowie am linken Außenspiegel festgestellt werden. Der Unfallverursacher ...

mehr