Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Messanhänger im Einsatz - Alarm nach mutwilliger Beschädigung

Freiburg (ots)

Der Geschwindigkeitsmessanhänger der Polizei war in der Zeit vom 23.10. bis 02.11.2023 auf der B 518 in Höhe der Ortsumfahrung Wehr im Einsatz. Insgesamt wurden rund um die Uhr 39058 Fahrzeuge gemessen, 108 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag im dortigen 100 km/h-Bereich bei 134 km/h. Keine Auswirkungen auf das Messergebnis hatte die mutwillige Beschädigung des sogenannten Enforcement-Trailers. Am 02.11.2023, gegen 00:30 Uhr, löste die Alarmanlage des Anhängers aus. Unbekannte hatten die Lichter sowie die Scheibe demoliert und das Kennzeichen entwendet. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

