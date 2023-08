POL-HR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Metzgerei

Homberg (ots) - Tatzeit: Freitag, 04.08.23, 01:38 Uhr Fritzlar Unbekannte sind in ein Handygeschäft in der Wolfhager Straße in Fritzlar eingebrochen und haben Mobiltelefone entwendet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind mehrere unbekannte Täter in ein Handygeschäft eingebrochen, indem sie die Glasscheibe der Eingangstür mit einem derzeit unbekannten Gegenstand einschlugen und sich somit Zutritt zum ...

mehr