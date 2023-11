Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mann attackiert und bestohlen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.11.2023, kurz vor 15:00 Uhr, soll im Park "Anna-Kym-Garten" am Bahnhof in Schopfheim ein Mann von zwei Unbekannten attackiert und bestohlen worden sein. Der angegriffene 20 Jährige soll dabei zu Boden gestürzt sein. Nach der Tat sollen ihm mehrere persönliche Gegenstände gefehlt haben. Der Angegriffene wurde verletzt. Die zwei unbekannten Tatverdächtigen sollen jünger (16 bis 22 Jahre alt), ca. 170 bis 190 cm groß und überwiegend dunkel bekleidet gewesen sein. Einer soll sein Gesicht verhüllt gehabt haben. Sie sollen sich zu Fuß entfernt haben. Die Polizei sucht Zeugen! Ein unbekannter Mann soll dem Angegriffenen nach dem Überfall geholfen haben. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

