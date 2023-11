Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/Rheinfelden: Mit mutmaßlich unterschlagenem Handy Spazieren gefahren

Freiburg (ots)

Mit einem mutmaßlich unterschlagenen Handy ist am Montagmorgen, 06.11.2023, ein 42 Jahre alter Mann im Landkreis Lörrach Spazieren gefahren. Gegen 07:00 Uhr hatte ein Jugendlicher sein Handy im Bus von Wehr nach Schopfheim vergessen. Obwohl der unmittelbar nach dem Aussteigen im Bus nochmals nachsehen konnte, war das Handy verschwunden. Da das Handy geortet werden konnte, ließ sich der weitere Weg nachverfolgen. Zunächst ging es mit dem Zug nach Lörrach, dort bewegte es sich in der Innenstadt, bis es wieder mit dem Bus von Lörrach zurück in Richtung Osten ging. Schließlich konnte der besagte Bus gegen 09:45 Uhr in Rheinfelden kontrolliert werden. An Bord war der Tatverdächtige, der sofort auf sich aufmerksam machte und angab, ein Handy gefunden zu haben. Das Handy konnte dem Eigentümer zurückgegeben werden. Gegen den Tatverdächtigen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell