Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lambrecht (Pfalz): Autofahrer mit knapp 2 Promille kontrolliert

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittag des 10.02.2024 gegen 16:20 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. einen Hinweis über einen möglicherweise alkoholisierten Verkehrsteilnehmer. Der PKW konnte kurze Zeit später durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in Lambrecht kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem 38-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Dies stellt eine Straftat dar, sodass die Fahrt des Fahrzeugführers vor Ort beendet wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden an die verkehrstüchtige Beifahrerin übergeben. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiinspektion Neustadt eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt gemäß §316 StGB.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell