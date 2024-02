POL-RT: Neue Telefonnummer beim Polizeiposten Zwiefalten (RT)

Reutlingen (ots) - Nürtingen (ES): Zeugen zu Auseinandersetzung am Bahnhof gesucht Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend am Nürtinger Bahnhof ereignet hat. Kurz nach 18.30 uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen acht bis zehn Personen in der Vorhalle des Bahnhofs gemeldet. Diese sollen zum Teil mit Schlagstöcken ...

mehr