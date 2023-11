Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Uneinsichtig

Jena (ots)

Äußerst uneinsichtig zeigte sich am Dienstagnachmittag ein Fahrzeugführer. Dieser parkte seinen Pkw Skoda in einer Feuerwehrzufahrt am Leutragraben. Als ein Sicherheitsdienstmitarbeiter den 45-jährigen Mann daraufhin ansprach, stieg dieser aus und schlug seinem Gegenüber ins Gesicht. Die alarmierten Beamten stellten den vor Ort fest. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

