POL-BI: Autobahnunfall: Von der Auffahrt auf die linke Spur

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / BAB 30 / Bünde - Am Samstagnachmittag, 05.08.2023, soll eine Autofahrerin mit ihrem Opel Astra unmittelbar nach dem Auffahren auf die A 30, von dem rechten auf die linken Fahrstreifen gewechselt sein. Dort ereignete sich der Unfall zwischen ihrem Opel und einem VW Golf. Die Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt. Autobahnpolizisten schätzten den Sachschaden an den Pkw und der Leitplanke auf 14.000 Euro. An beiden Fahrzeugen wurden unter anderem Reifen und Felgen erheblich beschädigt - sie wurden abgeschleppt.

Ein 38-Jähriger aus dem niedersächsischen Emmerthal befuhr gegen 14:10 Uhr die A 30 in Richtung Hannover. Mit seinem VW Golf benutzte er den linken Fahrstreifen. Zeitgleich fuhr eine 26-Jährige aus Porta-Westfalica / Holzhausen mit ihrem Opel Astra Kombi an der Anschlussstelle Bünde auf die Autobahn. Sie soll von der rechten Spur sofort auf den linken Fahrstreifen gefahren sein, wo sich der VW Golf näherte.

Nach der Aussage des 38-Jährigen habe er noch versucht, nach links auszuweichen. Den Zusammenstoß mit dem Opel Astra konnte er nicht verhindern und beide Autos schleuderten. Wobei der VW nach einer Zeugenaussage einen Moment nur auf den beiden linken Rädern gefahren sein soll und schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stillstand kam. Der Opel stieß noch leicht gegen die Seitenschutzplanke.

