Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Steinheim an der Murr: 15-Jähriger wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 15-Jähriger aus Steinheim an der Murr wird verdächtigt, am Donnerstagnachmittag vergangener Woche (22.06.2023) auf einem Schulhof in der Schulstraße in Steinheim an der Murr von zwei 14-Jährigen unter Vorhalt einer Waffe, vermutlich einer Druckluftpistole, ihr mitgeführtes Bargeld erpresst zu haben.

Auf Antrag er Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Heilbronn einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der schon zuvor, am 17.06.2023, am Bahnhof in Marbach eine schwere räuberische Erpressung begangen haben soll. (siehe Pressemitteilung vom 19.06.2023, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5537379). In diesem Fall soll er in Begleitung eines weiteren, 17-jährigen Tatverdächtigen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen unter Vorhalt eines verbotenen Butterflymessers zur Herausgabe von Wertsachen erpresst haben.

Der Beschuldigte wurde am Freitag (23.06.2023) wegen beider Taten festgenommen und das von ihm in der elterlichen Wohnung bewohnte Zimmer durchsucht. Die Einsatzkräfte fanden hierbei eine Federdruckpistole, bei der es sich vermutlich um die Waffe handelt, die der 15-Jährige zur Tatbegehung am Donnerstag verwendet haben soll. Des Weiteren fanden sie ein Messer und ein Paar kabellose Kopfhörer auf. Hierbei dürfte es sich um das Tatmittel und die Beute der am 17.06.2023 begangenen schweren räuberischen Erpressung handeln.

Der Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung in zwei Fällen wurde am Samstag im Rahmen der haftrichterlichen Vorführung des 15-Jährigen in Vollzug gesetzt. Anschließend wurde der Jugendliche, der polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell