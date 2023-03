POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll zwei Männer mit Messer verletzt haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Eine Zeugin teilte der Leitstelle am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 22.10 Uhr, einen Brand in einem Reihenhaus in der Ernst-Reuter-Straße mit. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung aus dem Haus wahrgenommen werden. Das in dem Haus wohnende lebensältere Ehepaar hatte das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche rasch löschen. ...

