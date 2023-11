Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unkooperativ

Jena (ots)

Eine unkooperative Ladendiebin wurde am Dienstagabend in einem Verbrauchermarkt in der Karl-Marx-Allee gestellt. Ein vor Mitarbeiter hatte beobachtet, wie diese Waren einsteckte und den Kassenbereich ohne Bezahlvorgang verlassen wollte. Da sie sich weigerte ihre Personalien preiszugeben, wurden Beamte zur Klärung hinzugerufen. Da die Identität vor Ort nicht zu klären war, wurde die junge Frau mit zu Dienststelle genommen. Hier erfolgte sodann die Einsicht der 14-Jährigen, sodass ein Erziehungsberechtigter informiert werden konnte. Dieser holte sodann die 14-Jährige ab. Strafrechtlich muss sie sich trotz dessen verantworten.

