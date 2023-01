Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Mittwoch (18.01.2023) auf Donnerstag (19.01.2023) einen Seat und zerstachen einen Reifen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Philipp-Scheidemann-Straße abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

