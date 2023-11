LPI-J: Rentnerin von Auto angefahren

Weimar (ots) - Am Dienstagabend waren zwei Männer, 20 und 21 Jahre alt, in einem Einkaufsmarkt in Weimar unterwegs. Während der eine Schmiere stand, steckte sich der andere Unterhosen im Wert von 10 Euro in die Tasche. Sie verhielten sich dabei so auffällig, dass eine Verkäuferin auf den Diebstahl aufmerksam wurde und einschreiten konnte. Die hinzugerufene Polizei konnte die Identitäten der beiden Männer klären und die Diebstahlsanzeige aufnehmen. Rückfragen bitte ...

