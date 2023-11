LPI-J: Da schwimmt eine Kuh im Pool

Landespolizeiinspektion Jena

Saale-Holzland-Kreis

Greuda: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend äußerte der Fahrer des PKW, dass er auf dem Weg zu einer Kuh wäre, welche in einen Pool schwimmen würde. Auf Nachfrage der Beamten ob er sie veräppelt wolle, verneinte er dies. Aufgrund dessen entschlossen die die Kollegen der Polizei Saale-Holzland dazu, die Sache mal zu begleiten. Dort angekommen planschte wirklich eine Kuh im Pool im Garten eines Einfamilienhauses. Die Kuh war nun bereits das dritte Mal von ihrer Herde geflüchtet und hatte die Gemeinde Greuda erkundet. Dieses Mal jedoch ging sie auf das Grundstück einer Familie und betrat den mit Styropor bedeckten Pool, in welchem sie anschließend hineinfiel. Aufgrund ihrer ruhigen Art machte es den Anschein, als würde es ihr im Wasser gefallen. In der Folge wurde die Kuh mit Hilfe von mehreren Landwirten und stricken aus dem Pool gezogen und so aus ihrer misslichen Lage befreit. Der Pool wurde durch die Aktion stark beschädigt, aber die Besitzer konnten trotzdem noch darüber lachen. Kleine Hinterlassenschaften zum doch recht kuriosen Geschehen ließ die Kuh im Hof zurück.

