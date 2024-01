Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung unter Taxifahrern

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntagmorgen (14.01.2024) entwickelte sich am Hauptbahnhof ein verbaler Streit unter Taxifahrern zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 44-jähriger Mann verletzt wurde. Der in Hagen wohnhafte Taxifahrer fuhr, gegen 06.00 Uhr, mit seinem Auto zu dem Taxistand in der Straße Am Hauptbahnhof. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand dort ein verbaler Streit mit einem 35-jährigen Taxifahrer. Dieser gab dem 44-Jährigen im weiteren Verlauf einen Kopfstoß. Der Angegriffene fiel zu Boden und wurde dort von zwei weiteren, unbekannten Männern geschlagen und getreten. Bei ihnen handelte es sich ebenfalls um Taxifahrer. Nachdem die Männer von dem 44-Jährigen abließen, fuhren sie mit ihren Autos weg. Der leicht Verletzte suchte im Anschluss eine Polizeiwache auf und brachte den Vorfall zur Anzeige. Danach brachte ihn der Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus. Die Kripo ermittelt nun wegen der gefährlichen Körperverletzung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell