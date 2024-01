POL-HA: Trunkenheitsfahrt beendet

Hagen-Boele (ots) - Am heutigen Samstagmorgen (13.01.2024) wurde der Polizei Hagen eine Sachbeschädigung mit fremdenfeindlichem Motiv an einer Schule in der Kapellenstraße gemeldet. Unbekannte hatten zahlreiche Hakenkreuze sowie Schriftzüge mit antisemitischem und fremdenfeindlichem Inhalt an die Fassade, die ...

mehr