Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung mit fremdenfeindlichem Motiv an Boeler Realschule - Staatschutz der Polizei Hagen ermittelt

Hagen-Boele (ots)

Am heutigen Samstagmorgen (13.01.2024) wurde der Polizei Hagen eine Sachbeschädigung mit fremdenfeindlichem Motiv an einer Schule in der Kapellenstraße gemeldet. Unbekannte hatten zahlreiche Hakenkreuze sowie Schriftzüge mit antisemitischem und fremdenfeindlichem Inhalt an die Fassade, die Verglasung sowie auf den Boden vor dem Schulgebäude geschmiert. Hierzu benutzten sie weiße und schwarze Farbe. Der Staatschutz der Hagener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sen)

