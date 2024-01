Polizei Hagen

POL-HA: Glatte Straßen in Hagen sorgen am Freitag für zahlreiche Unfälle

Hagen (ots)

Am Freitag (11.01.) kam es in Hagen zu zahlreichen witterungsbedingten Unfällen - die Polizei Hagen verzeichnete bis 8.15 Uhr insgesamt 25 Unfälle. Der überwiegende Teil der betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kam mit dem Schrecken davon - es entstanden lediglich Blechschäden.

Lediglich zwei Personen erlitten nach derzeitigem Stand Verletzungen. Gegen 7 Uhr wurde ein Fußgänger auf dem Märkischen Ring aufgrund der Glätte von einem Auto erfasst. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Gegen 8.10 Uhr ereignete sich auf der Enneper-Straße in Richtung Gevelsberg ein Auffahrunfall, bei dem der 19-jährige Fahrer eines Renault ins Rutschen geriet. Der Mann hatte beabsichtig auf Höhe der Grundschötteler Straße nach links in die Straße An der Kohlenbahn abzubiegen. Als ein vor ihm fahrender Ford an einer roten Ampel hielt, bremste der Hagener. Sein Renault kam aufgrund der glatten Straße jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 54-jährige Ford-Fahrer leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

