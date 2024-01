Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Donnerstag (11.01.2024) einen E-Scooter in der Kölner Straße. Der 48-Jährige parkte sein Gefährt vor einer Drogeriefiliale und sicherte es gegen 09.15 Uhr mit einem Kettenschloss an einem Baum. Im Anschluss verließ er den Beriech. Als der Mann gegen 13.20 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Das Schloss hing noch unbeschädigt an dem Baum. Zeugenhinweise werden um sachdienliche Hinweise an die 02331 - 986 2066 gebeten. (sch)

