Polizei Hagen

POL-HA: Stark alkoholisierter Mann muss in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag (11.01.) trafen Polizisten in der Kurze Straße im Flur eines Mehrfamilienhauses auf einen stark alkoholisierten Mann. Nachbarn wählten gegen 23.25 Uhr den Notruf, da der Hagener lautstark versuchte in seine Wohnung zu gelangen und dabei immer wieder sang. Hierbei beschädigte er versehentlich den Schließzylinder der Tür, die sich nicht mehr öffnen ließ. Polizisten erkundigten sich bei dem 42-Jährigen, ob sie für ihn einen Schlüsseldienst verständigen sollen. Dies lehnte der Mann jedoch aufgrund der anfallenden Kosten ab. Die Beamten mussten den Mann im weiteren Verlauf in Gewahrsam nehmen. Dies erfolgte zu seinem eigenen Schutz und da zu fürchten war, dass er die Nachtruhe weiter stören wird. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde mit dem Mann durchgeführt. Das Messgerät zeigte über 2,3 Promille an. (arn)

