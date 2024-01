Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst der Polizei Hagen stoppt Temposünder bei Geschwindigkeitskontrollen

Hagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11.01.) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen Geschwindigkeitskontrollen am Märkischen Ring durch. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 17 Verstöße fest. Während der Kontrollen stoppten die Polizisten einen 58-Jährigen, der ihnen einen ausländischen Führerschein aushändigte - es konnte festgestellt werden, dass der Mann jedoch seit über einem Jahrzehnt einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Fahrerlaubnisverordnung legt fest, dass der Führerschein in Deutschland nicht anerkannt wird. Gegen den 58-Jährigen wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt.

An der Hochstraße in Fahrtrichtung Buntebachstraße wurde kurze Zeit später ebenfalls Kontrollen durchgeführt. Neben den weiteren zehn Geschwindigkeitsverstößen konnte ein BMW mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 54 km /h in einer 30er-Zone gemessen und gestoppt werden. Abzüglich der Toleranz ist der Betroffene 21 km/h zu schnell gefahren. Den 29-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren. Die Polizisten kontrollierten zudem an der Königsbergerstraße sowie der Vogelsangerstraße. Durch eine Geschwindigkeitsmessanlage konnte auf der Königsbergerstraße in Fahrtrichtung Breslauerstraße ein Nissan erfasst werden, der 56 km/h (abzüglich Toleranz) zu schnell war.

