Polizei Hagen

POL-HA: Kontrollen des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen im Stadtgebiet

Hagen (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (10.01.2024) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen mehrere Verkehrskontrollen im Hagener Stadtgebiet durch. Gegen 15.00 Uhr hielten sie am Boeler Ring zwei Autofahrer an, weil diese zuvor ein Stoppschild missachtet hatten. Bei einer Überprüfung der spanischen Führerscheine der Männer stellte sich heraus, dass diese ursprünglich in Marokko ausgestellt wurden. Die beiden Autofahrer verfügen über feste Wohnsitze in Deutschland. Die Fahrerlaubnisverordnung legt fest, dass die ausgehändigten Führerscheine in Deutschland nicht anerkannt werden. Deshalb leiteten die Polizisten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten den Männern die Weiterfahrt. Kurze Zeit später wurden die Beamten in der Hagener Straße auf einen BMW mit Anhänger aufmerksam. Auf der Ladefläche befand sich nicht gesicherte Ladung. Sie hielten den 32-Jährigen Fahrer an. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann die in seinem Führerschein per Auflage vorgeschriebene Sehhilfe nicht trug. Außerdem saß in dem BMW ein Kind, das nicht angeschnallt war. Den 32-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell