Polizei Hagen

POL-HA: Süßer Zahn führt zu erneutem Ladendiebstahl

Hagen-Mitte (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft am Graf-von-Galen-Ring entwendete ein Mann aus Witten am Mittwoch (10.01.) diverse Süßigkeiten. Um 21.30 Uhr steckte der 37-Jährige insgesamt 18 Pakete Schokoriegel im Wert von über 50 Euro in seinen Rucksack, anschließend passierte er den Kassenbereich ohne zu zahlen. Ein Mitarbeiter des Discounters hielt den Ladendieb auf und verständigte die Polizei. Der 37-Jährige hatte bereits ein Hausverbot in dem Supermarkt, nachdem er einige Wochen zuvor als Ladendieb aufgefallen war. Der Mann erhielt eine erneute Strafanzeige und ein lebenslanges Hausverbot für die Filiale. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell