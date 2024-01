Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Holzknüppel auf den Kopf geschlagen

Hagen-Mitte (ots)

In der Rembergstraße kam es am Mittwoch (10.01) um 20.40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlug ein 42-Jähriger einem 50-Jährigen mit einem Holzknüppel auf den Kopf. Der Hagener war zu dieser Zeit mit seinem 56-jährigen Bruder unterwegs, der zuvor auf den 42-Jähirgen getroffen und bedroht worden war. Der 42-Jährige habe den Brüdern damit gedroht, ihnen "auf das Maul zu hauen". Der 50-Jährige ignorierte den Mann, daraufhin ging der 42-Jährige auf ihn zu und zog aus der Jackentasche eine Art Holzknüppel. Damit schlug er dem Hagener einmal auf den Hinterkopf und schubste ihn. Im weiteren Verlauf flüchtete der Täter. Polizisten konnten ihn aufgrund der guten Personenbeschreibung an der Kreuzung der Rathausstraße und des Märkischen Rings antreffen. Der 42-Jährige hatte ein Springmesser in der Tasche und einen Holzknüppel im Jackenärmel.

Er gab an, dass er am Abend mit den Brüdern an einem Kiosk an der Rembergstraße Bier getrunken habe. Da der Hund des 56-Jährigen ihn immer wieder am Hosenbein gezogen habe, habe er den Halter aufgefordert, seinen Hund von ihm wegzunehmen. Als er das nicht getan habe, sei man in Streit geraten.

Der 42-Jährige erhielt nach Beendigung der Maßnahmen einen Platzverweis. Die Polizisten beschlagnahmten das Messer und den Holzknüppel und fertigten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung sowie eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Kurz nach dem ersten Einsatz kam es jedoch zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen dem 42-Jährigen und dem 56-Jährigen. Auch hier habe der 42-Jährige Gewalt ausgeübt. Der 56-Jährige gab an, dass der Mann versucht habe ihn mit einem Holzgegenstand zu schlagen. Er sei jedoch ausgewichten. Daraufhin habe der 42-Jährige seinem Hund in den Magen getreten. Die Tat habe sich unmittelbar vor dem Zuhause des 56-Jährigen zugetragen. Es sei hierbei auch ein Glaseinsatz der Hauseingangstür beschädigt worden. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung sowie wegen einer erneuten gefährlichen Körperverletzung. Der 42-Jährige konnte nicht angetroffen werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell