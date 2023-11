Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer verletzte sich bei Pkw-Kollision

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - An der Einmündung Lippstädter Straße/ Alte Landstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag (09.11., 14.00 Uhr) ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Zuvor befuhr ein 38-jähriger Rietberger mit einem Seat die Alte Landstraße in Richtung Lippstädter Straße, um diese Richtung Hanebrink zu queren. Der Seat-Fahrer stoppte zunächst an der vorfahrtberechtigten Lippstädter Straße. Anschließend tastete sich der Autofahrer bis zum Sichtbereich der Einmündung vor. Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-jähriger Mann aus Rietberg mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Lippstädter Straße. Bei dem folgenden Querungsversuch des Seat-Fahrers kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, welcher sich von rechts näherte.

Der anschließend verständigte Rettungsdienst brachte den gestürzten 54-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 38-jährige Seat-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden blieb gering.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell