POL-ESW: Pressebericht 20.10.2023

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Wanfried haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 09.40 Uhr und 13.00 Uhr eine Hauswand beschmiert und eine Klingel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf ist am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr ein schwarzer Pkw Volvo V 70 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Wagen stand im fraglichen Unfallzeitraum zum einen auf dem öffentlichen Parkplatz im Huhngraben, als auch in der Werrastraße auf dem Lidl-Parkplatz geparkt. An einer der beiden Örtlichkeiten muss der Unfallschaden am vorderen rechten Kotflügel entstanden sein. Der Schaden liegt bei 2000 Euro. Hinweise zum Verursacher an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 1200 Euro

Ein 45-jähriger Fahrer eines Reisebusses hat am Donnerstag um 15.00 Uhr in der Langemarckstraße einen Pkw gestreift, als er aufgrund von Gegenverkehr in eine Parklücke am Straßenrand einscheren wollte. Dabei verursachte der aus Wanfried stammende Fahrer an dem KOM einen Schaden von 200 Euro und einen Schaden von 1000 Euro an einem geparkten Pkw.

Pkw zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben, vermutlich in der Dr.-Gebhard-Straße, in Eschwege einen weißen VW Up an der Fahrertür und der Seitenscheibe zerkratzt und dadurch einen Schaden von 200 Euro verursacht. Zugetragen hat sich der Vorfall zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 17.00 Uhr. Hinweise in dem Fall an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Ein Wildschaden in Höhe von 2500 Euro verursacht durch ein Reh entstand am Lkw eines 48-Jährigen aus Wismar, der am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 auf der L 3334 (ehemals B 7) von Waldkappel nach Bischhausen unterwegs war.

Polizei Sontra

Von der Fahrbahn abgekommen und mit Warnbaken kollidiert; Schaden 5000 Euro

Einen Schaden 5000 Euro an seinem Pkw hat ein 69-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Donnerstagnachmittag auf der B 27 verursacht. Der Mann war gegen 15.32 Uhr in seinem Pkw laut Unfallbericht aus Fahrtrichtung Sontra kommend in Richtung Wichmannshausen aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit drei Warnbaken kollidiert. Dadurch entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 5000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Um 23.30 Uhr am Donnerstagabend hielten die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau einen 23-jährigen Autofahrer aus Hessisch Lichtenau zur Verkehrskontrolle an. Der junge Mann war in einem abgemeldeten Auto in Fürstenhagen unterwegs. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum, die sich in Form eines positiven Drogenvortests (THC) bestätigten. Gegen den Mann laufen nun gleich mehrere Ermittlungen wegen Fahren unter Drogen, Besitz und Erwerb von Drogen sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Polizei Witzenhausen

Mehrere Sachbeschädigungen durch aufgesprühte Hakenkreuze u.a.; Polizei sucht Zeugen

In der Mühlstraße in Witzenhausen haben Unbekannte mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz auf die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufgebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Mittwoch 18.30 Uhr und Donnerstag 07.30 Uhr. Auf die gleiche Schadenshöhe beläuft sich auch ein Schriftzug, der von Unbekannten an einer Hauswand der Beruflichen Schulen in Witzenhausen mit schwarzer Sprühfarbe aufgebracht wurde. Aufgebracht wurde der Schriftzug "deutsche Jugend". Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Mittwoch 20.30 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr. In nahezu dem gleichen Zeitraum sind auch in der Geschwister Scholl-Straße bei der dortigen Johannisbergschule im Eingangsbereich verbotswidrige SS-Runen und ein Schriftzug aufgebracht worden. Hier wird ebenfalls ein Schaden von 500 Euro angenommen. Ermittelt wird in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Hinweise in allen Fällen an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 oder an die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Eschweger Straße (L 3464) in Wendershausen ist am Donnerstagmorgen um 07.05 Uhr bei einem geparkten roten Pkw Mazda 3 der linke Außenspiegel abgefahren und die linke Tür beschädigt worden. Der Schaden beziffert sich auf 1200 Euro. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

