POL-GT: Unfall im Kreisverkehr - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Am Mittwochnachmittag (08.11., 15.00 Uhr) kollidierte ein Autofahrer mit dem Fahrer eines Motorrollers im Stadtgebiet auf der Clarholzer Straße. Ein 43-jährige Mann aus Harsewinkel beabsichtigte mit einem Mercedes einen Parkplatz an der Clarholzer Straße zu verlassen, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einer Parkbucht einzuparken. Zur gleichen Zeit befuhr ein ...

mehr