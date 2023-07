Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Aachenstraße - 54-Jährige verletzt (17.07.2023)

Stockach (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Aachenstraße ist am Montagmorgen eine Frau verletzt worden. Eine 54-Jährige fuhr gegen 07.20 Uhr mit einem BMW auf der Aachenstraße in Richtung Meßkircher Straße. An einem Fußgängerüberweg bremste die Frau um einen Fußgänger queren zu lassen. In der Folge prallte eine hinter dem VW fahrende 26-Jährige mit einem BMW in das Heck des VW. Durch den Aufprall erlitt die 54-Jährige Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

