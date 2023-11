Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Hauptstraße - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Mittwochabend (08.11., 20.15 Uhr) ereignete sich auf der Hauptstraße im Ortsteil Stukenbrock ein Unfall, bei welchem ein Radfahrer verletzt wurde. Zuvor befuhr der 20-jährige Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock die Hauptstraße aus Richtung Stukenbrock-Senne kommend. Vor dem Radfahrer befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Hauptstraße in gleiche Fahrtrichtung. In Höhe der Lüchtenstraße blinkte der Autofahrer, um nach links abzubiegen. In dieser Annahme fuhr der Radfahrer an dem Pkw rechtsseitig vorbei. Unvermittelt bog der Pkw dann allerdings nach rechts ab. Bei einer Notbremsung verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer bog nach rechts auf ein Firmengelände ab, ohne sich weiter um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Zu dem Pkw konnte bisher keine Beschreibung abgegeben werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallhergang machen? Wer kann Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer des beteiligten Pkw geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell