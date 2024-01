Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter schwerer Raub in den frühen Morgenstunden

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 52-Jähriger wählte am Donnerstag (11.01.) gegen 3.45 Uhr den Notruf der Polizei und gab an, Opfer eines versuchten schweren Raubes geworden zu sein. Der Mann passierte die Friedensstraße auf dem Heimweg, nachdem er nach eigenen Angaben einen Freund besuchte. In Höhe eines Discounters seien zwei ihm unbekannte Personen auf ihn zugekommen. Einer der Männer habe eine Pistole auf ihn gerichtet und die Herausgabe von Geld gefordert. Der 52-Jährige gab an kein Geld bei sich zu haben, daraufhin seien die Täter zügig in Richtung Alleestraße geflüchtet. Eine Fahndung im Nahbereich durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Männer konnten jeweils wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 20 Jahre alt, zwischen 160-170cm groß. Sie trugen ein Tuch vor dem Mund. Einer der Männer hielt die Waffe, der andere eine Taschenlampe. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

