Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Verkaufsstand des Bitburger Bauernmarktes

Bitburg (ots)

In der Nacht auf den heutigen Samstag kam es auf dem Spittel in Bitburg zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Verkaufsstand des Bauernmarktes. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Rollladen an einem Fenster gewaltsam aufgedrückt, um sich Zutritt in den Stand zu verschaffen. Aus dem Verkaufsstand wurden Süßwaren im Wert von ca. 100EUR entwendet. An den Rollläden entstand vermutlich ebenfalls Sachschaden. Der Stand befindet sich am unteren Ende des Spittels in Richtung Karenweg/ Borenweg. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können werden gebeten, sich unter der 06561-96850 bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

