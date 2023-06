POL-HWI: Entwendeter PKW in Hamburg wieder aufgefunden

Rieps (ots) - Am Montag wurde der Polizei bekannt, dass am vergangenen Wochenende an Teilen einer Windkraftanlage im Windpark Rieps zwei Graffitis angebracht wurden. Unbekannte Täter sprühten zwei mehrfarbige Schriftzüge an eine aufgrund von Bauarbeiten noch am Boden befindliche Gondel der Windkraftanlage. Sie nehmen insgesamt eine Fläche von etwa 8 x 3 m ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. ...

