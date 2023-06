Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall auf der A20: Motorradfahrer schwerverletzt

Wismar (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 18:30 Uhr zum Verkehrsunfall eines Motorradfahrers am Autobahnkreuz Wismar der A20.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 62-jährige Motorradfahrer beim Auffahren auf die Autobahn die Kontrolle über seine Yamaha verloren haben. In der Folge stützte er und rutschte mit dem Motorrad über die Fahrbahn. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Rostock verbracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Lübeck für circa 1 Stunde voll gesperrt.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei dem Beteiligten um einen deutschen Staatsangehörigen.

