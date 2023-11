LPI-EF: Drei Verletzte und 55.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots) - Am Samstag kam die Polizei innerhalb von zwei Stunden gleich dreimal in Büßleben zum Einsatz. Bei einem Dorffest waren zwei junge Männer aufgrund des Flirts eines 19-Jährigen mit einer Frau in Streit geraten. Beide schlugen ihm dabei ins Gesicht und verletzten ihn leicht. Etwa eine Stunde später griff ein Unbekannter einen 23-Jährigen an einer Bushaltestelle an. Grundlos trat er ihn ins Gesicht und ...

