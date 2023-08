Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Gasleitung bei Gartenarbeiten gekappt - kurze Evakuierungen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.08.2023, gegen 12.00 Uhr, wurde bei Grabarbeiten mit einem Bagger in einem Garten versehentlich eine Gasleitung zu einem Haus in der Emil-Faller-Straße durchtrennt. Gas würde ausströmen. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei evakuierten einen umliegenden Kindergarten sowie umliegende Wohnhäuser der Emil-Faller-Straße und der Hans-Vetter-Straße. Gegen 12.40 Uhr teilte der Gasversorger mit, dass die Leckage behoben wurde. Straßensperrungen um die Emil-Faller-Straße herum konnten wieder aufgehoben werden. Die Evakuierten konnten wieder in ihre Häuser zurück. Es wurde niemand verletzt.

