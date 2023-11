Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Einsätze in Büßleben

Erfurt (ots)

Am Samstag kam die Polizei innerhalb von zwei Stunden gleich dreimal in Büßleben zum Einsatz. Bei einem Dorffest waren zwei junge Männer aufgrund des Flirts eines 19-Jährigen mit einer Frau in Streit geraten. Beide schlugen ihm dabei ins Gesicht und verletzten ihn leicht. Etwa eine Stunde später griff ein Unbekannter einen 23-Jährigen an einer Bushaltestelle an. Grundlos trat er ihn ins Gesicht und verletzte ihn am Auge. 50 Minuten später rückte die Polizei erneut nach Büßleben aus. Ein junger Mann hatte einer 21-Jährigen die Nase gebrochen. Ein Unbeteiligter schlug dem Mann daraufhin eine Bierflasche auf den Kopf und verpasste ihm so eine Platzwunde. Die Polizei nahm an diesem Abend mehrere Anzeigen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung auf. (JN)

