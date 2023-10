Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Juweliergeschäft

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz; Tatzeit: 03.10.23, ca. 23.50 Uhr; Schmuck entwendeten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aus einem Juweliergeschäft in den Bocholter Shopping-Arkaden. Der oder die Täter hatten gegen 23.50 Uhr zunächst eine vom Berliner Platz zugängliche Eingangstür zu dem Gebäudekomplex aufgehebelt und gelangten so zu der Eingangstür des Geschäftes. Auch diese Tür hebelten die Einbrecher auf und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Täter hielten sich nur kurze Zeit in dem Gebäude auf. Die Polizei umstellte und durchsuchte das Gebäude wenige Minuten nach der Alarmauslösung, konnte die Täter aber nicht mehr antreffen.

Die Beamten stellten bei dem Einsatz fest, dass eine Bauzauntür aufgehebelt worden war und sich so unbekannte Täter vermutlich Zugang zu dem Rathaus-Baustellengelände verschafft hatte. Personen wurden auch hier nicht angetroffen. Ob etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht fest - ebenso ist der Tatzeitraum nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell