Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Einbruch in Gartenhaus

Groß Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Weskerhok;

Tatzeit: zwischen 01.10.2023, 20.00 Uhr, und 02.10.2023, 08.30 Uhr;

Zwei Kettensägen sowie eine Heckenschere, alle vom Hersteller Stihl, zwei Luftgewehre und Angelausrüstung gestohlen haben Unbekannte bei einem Einbruch in Groß Reken. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zugang auf das Grundstück an der Straße Weskerhok und dann in ein als Lagerraum genutztes Gartenhäuschen. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell