Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer kommt von Straße ab

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Liedern, Landesstraße 604;

Unfallzeit: 01.10.2023, 18.15 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein 16 Jahre alter Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt erlitten. Der Bocholter war am Sonntag gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 604 in Richtung Liedern unterwegs, als er aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs bremsen musste. Dabei habe er einen Fehler gemacht, sei in den linksseitigen Straßengraben gerutscht und habe sich überschlagen, schilderte der Gestürzte das Geschehen. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Eine Sperrung der Liederner Ringstraße war für die Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme erforderlich. (db)

