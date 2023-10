Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin stürzt

Alkoholtest schlägt an

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kirchweg;

Unfallzeit: 01.10.2023, 19.45 Uhr;

Mit dem Pedelec gestürzt ist eine 33-Jährige am Sonntagabend in Bocholt. Sie verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme bermerkten Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft der Gestürzten. Das Display eines Atemalkoholtestgeräts zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,6 Promille hindeutete. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Der Rettungsdienst hatte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

